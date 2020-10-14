Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

14.10.2020 17:47
Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 689 sentetik hapla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 689 sentetik hapla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Erol T, Samet K, Ümit K, Merve Ç. ve Demet T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Erol T, Samet K, Ümit K. ve Merve Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Demet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satanları belirleyen ekipler, dün zanlıların ikametlerinde yaptığı aramada 20 bin 689 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 680 lira ele geçirmiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Uyuşturucu, İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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