Üye Girişi
Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika

Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

14.02.2022 17:01
Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Esatçifliği Mahallesi İncegeriş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri define aramak uçun izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan kontrollerde D.K.(50), M.K.(69), E.K.(44) ve M.K.(41) suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri kaçak kazı yapılan yerde 1 adet jeneratör, 1 adet benzin bidonu, 1 adet seyyar priz, 1375 gram amonyum nitrat, 1 adet benzin bidonu ve 1 adet hırdavat çantası ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Kaçak Kazı, Salıpazarı, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:09:13. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement