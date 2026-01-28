Samsun\'da Aile İçi Silahlı Kavga

Samsun'da 2 çocuk babası bir kişi 20 gün önce kendisini tüfekle yaralayan kayınbiraderini tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi'nde 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (24), bir kişiyle kavga ettiği sırada araya girerek kavgayı ayırmak isteyen eniştesi H.Y.'ye (25) tepki gösterdi. Bunun üzerine evine giderek tüfeğini alan B.M., yeniden olay yerine gelerek eniştesine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla sol ayağından yaralanan H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan B.M., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.M., 9 Ocak'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak B.M.'nin kendisini yine vuracağını duyan enişte H.Y., dün akşam Yavuzselim Mahallesi'nde karşılaştığı kendisini vuran kayınbiraderi B.M.'ye tüfekle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan B.M., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Enişte H.Y. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen enişte mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN