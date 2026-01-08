Samsun\'da Alkol Koması: Adam Bankta Bayıldı

Samsun'da aşırı alkol aldığı öğrenilen bir adam, oturduğu bankta fenalaşarak yere yığıldı. Dakikalarca hareketsiz kalan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince güçlükle ayıltılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki bankta oturan yaşlı adam, bir süre sonra alkolün etkisiyle baygınlık geçirerek yere düştü. Düşmenin ardından çevrede bulunan vatandaşlar adamın yanına koşarak uzun süre ayıltmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan adama müdahale etti. Sırtından dürtülerek uyandırılan adam, kendisini ayıltmaya çalışan sağlık görevlilerine sinirlenerek tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının durumu sakinleştirerek anlatmasının ardından, düşmeye bağlı olarak yüzünde ve kafasında yaralar olduğu belirlenen adam, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın yere yığılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN