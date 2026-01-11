Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin fındık sulama göletine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Nevin B. (48) yönetimindeki 55 EY 827 plakalı otomobil, Ormancık Mahallesi Karapınar Alçağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık sulama göletine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Nevin B. ile eşi Ayhan B. (50), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Araç Sulama Göletine Devrildi - Son Dakika
