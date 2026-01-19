Samsun\'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane kısmında dün meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN