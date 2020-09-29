Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundaklayan kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundakladığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ali P, boşanma aşamasındaki eşi S.P'nin kaldığı babasının İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti.
Evinin önüne geldiği 55 AV 611 plakalı otomobilinden inen Ali P. elindeki kağıdı tutuşturarak üst tarafından açık olan pencereden içeri attı.
İlk denemesinde başarılı olamayan Ali P, tekrar tutuşturduğu kağıdı pencereden atmasının ardından yangın çıktı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Zanlı, Cinayet ve Gasp Bürosuna götürüldü.
Kundaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:17 - Kaynak: AA
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