Son Dakika Haberleri: Samsun'da Dördüncü Kattan Düşen Öğretmen Öldü

Samsun'da Dördüncü Kattan Düşen Öğretmen Öldü

1 saat önce

Samsun'da apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Samsun'da Dördüncü Kattan Düşen Öğretmen Öldü, System.String[]
Samsun'da apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan evinin balkonuna çıkan Feridun Keskin (48), beton zemine düştü.

Öğretmen olduğu öğrenilen Keskin, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Atakum, Keskin, Samsun, Güncel
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