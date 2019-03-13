Samsun'da Dördüncü Kattan Düşen Öğretmen Öldü
1 saat önce
Samsun'da apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti.
Samsun
'da apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti. Atakum
ilçesine bağlı Mevlana
Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan evinin balkonuna çıkan Feridun Keskin
(48), beton zemine düştü.
Öğretmen olduğu öğrenilen Keskin, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA
Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti
Beyin Kanaması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti
Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar