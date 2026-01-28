Samsun'da Hamsi Tezgahlarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Hamsi Tezgahlarda

28.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtına sonrası Samsun'da hamsi tezgahlarda bolca yer aldı, balık fiyatları düştü.

Karadeniz'de hafta boyu etkili olan fırtına sonrası Samsun'da tezgahlar hamsiye doydu.

Karadeniz'de etkili olan fırtınadan dolayı tezgahlarda azalan hamsi fırtınanın dinmesiyle balık tezgahlarında yerini aldı.

1 Eylül 2025 itibarıyla başlayan balık sezonu Karadeniz'de çeşitlilik ve bolluk açısından balıkçıları memnun ediyor.

Kentte işletme sahibi Emir Kaan Tunçer, AA muhabirine, 3 kuşaktır balıkçılık yaptıklarını söyledi. Kentte geçtğimiz hafta etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı balıkçıların ava çıkamadıklarını ve dolayısıyla taze balığa ulaşmakta zorluk çektiklerini söyleyen Tunçer, "Amacımız insanlara taze balık yedirmek. Hamsi şu an bizde 200 lira kilosu, çok güzel, iri seçme hamsiler. Piyasadaki buzhane hamsilerini kesinlikle tavsiye etmiyorum." dedi.

Tezgahta 40 çeşit balık bulunduğunu dile getiren Tunçer, "Palamut, istarvit, mezgit, barbunya, çinekop, çupra, levrek, kalkan, kötek, kırlangıç balıkları bulunuyor tezgahta. Ben bu işi üçüncü kuşaktan yapıyorum. Dedem, onun dedesi, hep balıkçıyız. Yani tek amacımız, tek gayemiz balıklarımızı taze bir şekilde müşterilerimize sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Fırtınanın dinmesiye balık fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Tunçer, şunları kaydetti:

"Palamut balığımızın şu an tanesi 150 lira, istavrit balığı 100 lira. Levrek ve çupralar 500 lira, kalkan balığı 1200 lira, mezgitler 400 lira bandında. Bu ay geçen aya göre biraz daha uygun fiyatlarımız, önümüzdeki ay daha da uygun olacak inşallah. Geçen ay hava şartlarından dolayı biraz balık azdı ve az olduğu için pahalıydı. Ama bu ay havalar yavaş yavaş düzeldiği için, fırtınalar bittiği için balıklarımızı uygun bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Ekonomi, Fırtına, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Hamsi Tezgahlarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:35:52. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Hamsi Tezgahlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.