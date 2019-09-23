Son Dakika Haberleri: Samsun'da jandarma 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi
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Samsun'da jandarma 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi

1 saat önce

Samsun'da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Samsun'da jandarma 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi, System.String[]

Samsun'da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salıpazarı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Salıpazarı, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
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