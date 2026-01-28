Samsun'da Kanlı Olay: 16 Yaşındaki Çocuk Amcasını Vurup Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Samsun'da Kanlı Olay: 16 Yaşındaki Çocuk Amcasını Vurup Öldürdü

Samsun\'da Kanlı Olay: 16 Yaşındaki Çocuk Amcasını Vurup Öldürdü
28.01.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, ablasını kaçıran amcasının oğlunu vuran 16 yaşındaki çocuk için müebbet hapis istendi.

Samsun'da ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk ile babası hakkında savcı mütalaasında müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 15 Mayıs 2025 tarihinde İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. (16) ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun'u (24) evlilik için babasıyla konuşmaya geldiği iş yerinde tabancayla göğsünden vurdu. Yaralı halde kaçan Okan Doğan Torun bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabancayla peşinden koşan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet etti. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baba H.İ.T.'nin (48) kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'u oğluna vurdurttuğu ileri sürüldü. Olayı azmettirdiği iddiasıyla baba da gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından baba ve oğlu, 16 Mayıs'ta adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davada duruşma savcısı mütalaasında M.T.'yi adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp yaşı küçük olduğu için cezasında gerekli indirimin uygulanmasını talep etti. Savcı ayrıca baba H.İ.T. hakkında da öldürmeye iştirak suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve baba oğulun da ayrıca D.A.'nın da yaralanmasıyla ilgili olası kasıtla yaralama suçundan cezalandırılmalarını istedi. M.T., pişman olduğunu dile getirirken, baba H.İ.T. ise suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kanlı Olay: 16 Yaşındaki Çocuk Amcasını Vurup Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:46:19. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Kanlı Olay: 16 Yaşındaki Çocuk Amcasını Vurup Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.