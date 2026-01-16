Samsun'da Kaza: Otomobil Durak ve Ağaca Çarptı - Son Dakika
Samsun'da Kaza: Otomobil Durak ve Ağaca Çarptı

16.01.2026 02:06
Terme'de kontrolden çıkan otomobil, durağa çarpıp ağaca vurdu. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce otobüs durağına ardından ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Evci Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme istikametine seyir halinde olan Mehmetcan A. idaresindeki 52 AGJ 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, önce yol kenarında bulunan yolcu durağına ardından çam ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Mehmetcan A., ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Ulaşım, Terme, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

