Samsun\'da Kaza: Tofaş Şahin Parçalandı

Samsun'da kavşakta SUV araca çarpan Tofaş Şahin'in parçalandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Y.'nin kullandığı 55 SH 371 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil kavşakta Alpaslan D. idaresindeki 60 AGC 450 plakalı SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin, otomobilin ön kısmı parçalanırken, araçta bulunan sürücü Rıza Y. ile Emre Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN