Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

06.04.2026 10:49
Trabzonspor yenilgisi sonrası Okan Buruk’un Göztepe maçı öncesi Icardi, Jakobs ve Lang’ı kulübeye çekip kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Göztepe maçı öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet rotayı Göztepe deplasmanına çevirdi. Okan Buruk’un kritik mücadele öncesi ilk 11’de ciddi revizyona gitme kararı aldığı belirtildi.

ICARDI KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Değişimin en dikkat çeken ismi Mauro Icardi oldu. Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kalan Arjantinli golcünün yedek bırakılması bekleniyor. Buruk’un forvette Barış Alper Yılmaz’a forma vereceği ifade edildi.

JAKOBS VE LANG DA KESİK YİYOR

Performansı eleştirilen bir diğer isim Ismail Jakobs’un da kulübeye çekileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu bölgede Eren Elmalı’yı sahaya süreceği belirtiliyor.

Okan Buruk’un kesik atacağı üçüncü isim ise Noa Lang olacak. Hollandalı futbolcunun yerine Leroy Sane’nin ilk 11’de görev alması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda stoper hattında Singo’nun forma giyeceği aktarıldı.

    Yorumlar (5)

  • Remzi Ozdemir Remzi Ozdemir:
    icardi yürüyerek top oynamak istiyor Günümüz futbolunda mücadele etmeden koşmadan oyun oynanmıyor ne yazikki Avrupa'da adamlar sahada birbirlerini yiyorlar adeta 27 0 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    şu durumuyla icardinin sezon sonuna kadar oynamaması lazım , bırakın gitsin tatilini yapsın . adamın aklı sahada değil tatilde 8 0 Yanıtla
  • Emre Osman Emre Osman:
    Tablo buraya gelene kadar nerdeymiş. İcardi zaten oynamamalı. lang desen yine öyle. jakops kötünün iyisi. ereni oynat asprillayı oynat vallahi ahmet kutucu bile oynayabilir. bırakın adamlar kendini ıspatlasın yahu. en azından adamlar yerim garanti gözüyle bakmazlar. formayı hakedene vereceksin. 8 0 Yanıtla
  • rıfat eren rıfat eren:
    herkes icardiye yükleniyor ama adama top mu geldiki gol atsın 0 3 Yanıtla
  • Aslan Aslan :
    okan buruk olay bittikten sonra görüyor. konya maçı öncesinde de söyledik bu kadar çok rotasyona gitme diye. yenilince anladı osimhen'in hep sahada olması gerektiğini. trabzon maçı öncesinde de söyledi herkes icardi oynamasın diye onu da yenilince anladı 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Trabzonspor’dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti Trabzonspor'dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
