Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber
Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

05.04.2026 15:34
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi hastanede devam ederken kalp krizi geçiren Mircea Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve tedaviye yanıt vermemesi üzerine tekrar yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Romanya Milli Takımı'nın tesislerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu, tedavisinin hastanede devam ettiği sırada kalp krizi geçirmişti. 80 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Rumen basınında yer alan habere göre; Tedavisi devam eden Mircea Lucescu'nun durumu kötüleşti ve tedaviye yanıt vermemesi üzerine tekrar yoğun bakıma kaldırıldı. Bükreş Üniversite Hastanesi, tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma sevk edildiğini açıklayarak, ''Cumartesi akşamı, hasta ciddi kalp ritim bozuklukları yaşadı, bu durum kardiyoloji servisinin nöbet ekibi tarafından derhal tedavi edildi. Sonrasında ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti ve Anestezi ve Yoğun Bakım servisine nakledilmesi gerekti. Şu anda yeni bir gelişme yok.'' ifadeleri kullanıldı. 

NE OLMUŞTU?

Romanya Milli Takımı, Türkiye ile oynadığı play-off yarı final maçı sonrası Slovakya ile oynadıkları hazırlık maçının hazırlıklarına başlamış ancak Lucescu, son antrenman öncesindeki teknik toplantı sırasında fenalaşarak yere yığılmıştı.

    Yorumlar (2)

  • Sami Göksu Sami Göksu:
    geçmiş olsun Allah şifa versin değerli insan 16 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    İnşallah sağlığına kavuşur Allah dan umut kesilmez, saygı değer insandı 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
