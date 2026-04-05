Tedavisi hastanede süren Lucescu\'dan kötü haber

Romanya Milli Takımı'nın tesislerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu, tedavisinin hastanede devam ettiği sırada kalp krizi geçirmişti. 80 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Rumen basınında yer alan habere göre; Tedavisi devam eden Mircea Lucescu'nun durumu kötüleşti ve tedaviye yanıt vermemesi üzerine tekrar yoğun bakıma kaldırıldı. Bükreş Üniversite Hastanesi, tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma sevk edildiğini açıklayarak, ''Cumartesi akşamı, hasta ciddi kalp ritim bozuklukları yaşadı, bu durum kardiyoloji servisinin nöbet ekibi tarafından derhal tedavi edildi. Sonrasında ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti ve Anestezi ve Yoğun Bakım servisine nakledilmesi gerekti. Şu anda yeni bir gelişme yok.'' ifadeleri kullanıldı.