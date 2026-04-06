İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu - Son Dakika
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu

İstanbul\'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
06.04.2026 12:01
İstanbul\'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
Sancaktepe Belediyesi’nde Fotoğraf Akademisi’ni kuran Ekrem Kalkan, kendisine teklif edilen görevi sağlık durumu ve mevcut görevleri nedeniyle kabul etmediği için işten çıkarıldığını öne sürerek sürecin hukuksuz olduğunu savundu. Akademinin kapatılmasını kurumsal ve toplumsal bir kayıp olarak değerlendiren Kalkan, yaşananları yargıya taşıyacağını açıkladı.

Sancaktepe Belediyesi’nde 2021 yılından itibaren Fotoğraf Akademisi’ni kurarak görev yaptığını belirten Ekrem Kalkan, hukuksuz şekilde görevine son verildiğini öne sürdü. Kalkan, 9 dönem boyunca 100’den fazla öğrenci mezun ettiklerini, farklı illere fotoğraf seferleri düzenlediklerini, İstanbul’un birçok ilçesinde projeler yürüttüklerini, sergiler açtıklarını ve yarışmalar organize ettiklerini söyledi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 150’den fazla ödül kazandıklarını ifade eden Kalkan, “2025 yılında FIAP dünya birinciliğini elde ettik” dedi.

"GÖREVİ KABUL ETMEDİĞİM İÇİN..."

Belediye yönetiminin, belediye başkanının fotoğrafçısıyla yolların ayrılmasının ardından kendisiyle çalışmak istediğini belirten Kalkan, sağlık sorunları ve mevcut eğitmenlik görevi nedeniyle bu teklifi kabul etmediğini kaydetti. Süreçte telefonla mobbing uygulandığını öne süren Kalkan, akademiyi kapatarak öğrencileri mağdur etme pahasına görevi kabul etmesinin istendiğini ifade etti.

İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu

AYNI GÜN İŞTEN ÇIKARILDIĞINI SÖYLEDİ

Kısa süreli çözüm için öğrencisini görevlendirdiğini ve kendisinin de hafta sonu çalıştığını belirten Kalkan, daha sonra görevi kabul etmediği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulduğunu ve aynı gün işine son verildiğini söyledi.

İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

“YAZILI ONAYIM ALINMADI”

Kalkan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22’nci maddesine göre çalışma koşullarında esaslı değişikliklerin ancak işçinin yazılı onayıyla geçerli olacağını vurgulayarak, kendisine herhangi bir yazılı görevlendirme yapılmadığını ve yazılı onayının alınmadığını ifade etti. Görev değişikliğinin sözlü olarak dayatıldığını belirten Kalkan, bunun hukuken geçersiz olduğunu savundu.

İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu

“KURUMSAL VE TOPLUMSAL BİR YIKIM”

Yaşanan sürecin yalnızca kişisel bir iş kaybı olmadığını dile getiren Kalkan, akademinin kapatılmasını “kurumsal ve toplumsal bir yıkım” olarak nitelendirdi. Yerel yönetimlerde keyfi uygulamalara dikkat çeken Kalkan, kamu yöneticilerinin kararlarının sonuçlarından şahsen sorumlu olması gerektiğini söyledi.

YARGIYA TAŞIYACAK

Yasal haklarını kullanacağını belirten Kalkan, sürecin liyakat, kamu kaynaklarının korunması ve sanat kurumlarının itibarı açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Adaletin eninde sonunda yerini bulacağına inanıyorum” dedi.

Son Dakika Güncel İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Bişey çıkmaz keşke kabul etseydın sonra rapor alırdınz işsizlik zor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu - Son Dakika
Advertisement
