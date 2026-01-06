SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, atmosfere giren gök taşı, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun düşme anı kameralara yansıdı.
Olay, 2 Ocak'ta saat 23.19'da Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, çıplak gözle net olarak görüldü. Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı yöre halkında heyecana neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Meteor Heyecanı - Son Dakika
