Samsun\'da Motorlu Kara Taşıt Sayısı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri kapsamında "Samsun İli Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtları" konulu basın bültenini yayımladı. Açıklanan verilere göre Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı son bir yılda 39 bin 647 adet artış gösterdi.

Samsun'da 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, bir önceki aya göre 3 bin 961 adet artarak yüzde 0,7 oranında yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 8,0'lik artışla 536 bin 631'e ulaştı. Aynı dönemde Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 612 bin 650 olarak kayıtlara geçti. Samsun, toplam araç sayısıyla Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip oldu.

Samsun'daki trafiğe kayıtlı 536 bin 631 motorlu kara taşıtının önemli bölümünü otomobiller oluşturdu. Otomobilleri kamyonet, motosiklet ve traktörler izledi. Minibüs, kamyon, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar ise toplam içindeki daha düşük paylarıyla dikkat çekti.

2025 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Samsun'daki toplam 536 bin 631 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,2'si (258 bin 422 adet) otomobil, yüzde 2,3 'ü ( 12 bin 533 adet) minibüs, yüzde 0,3 'ü (bin 706 adet) otobüs, yüzde 16,7 'si (89 bin 819 adet) kamyonet, yüzde 2,3'ü (12 bin 373 adet) kamyon, yüzde 17,7 'si (95 bin 168 adet) motosiklet, yüzde 0,2 'si (bin 282 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,2'si (65 bin 328 adet) traktörden oluştu.

2025 yılı Aralık ayında Samsun'da toplam 18 bin 770 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde otomobiller ilk sırada yer alırken, kamyonet ve motosikletler otomobilleri takip etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranları incelendiğinde Samsun'da en yüksek artış özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Özel amaçlı taşıtları motosiklet ve otomobil izledi. Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla özel amaçlı taşıtlar (yüzde 22,2), motosiklet (yüzde 16,5) ve otomobil (yüzde 8,1) şeklinde gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımında benzinli araçlar ilk sırada yer aldı. Hibrit, elektrikli ve dizel araçlar önemli bir paya sahip olurken, LPG'li otomobillerin oranı daha düşük seviyede kaldı. Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin motor silindir hacimlerine bakıldığında ise 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçların öne çıktığı görüldü. - SAMSUN