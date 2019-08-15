Son Dakika Haberleri: Samsun'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti
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Samsun'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletten düşen sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletten düşen sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hüseyin Büyükay (55) kullandığı 55 NJ 595 plakalı motosikletle İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev Bulvarı'nda dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Büyükay, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Büyükay müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:39 Kaynak: AA
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