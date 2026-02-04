Samsun\'da Müteahhit Ustayı Vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde, ustayı silahla yaralayan müteahhit tutuklandı.

Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde inşaat ustası E.C'yi (47) silahla yaralayan E.Ş'nin, Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde 3 Şubat'ta müteahhit E.Ş. (46) ile dükkanında tadilat yapan inşaat ustası E.C. (47) arasında iddiaya göre tadilat işlerinden dolayı çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışma başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, yanında bulunan tabancayla ateş ederek E.C'yi yaralamıştı.