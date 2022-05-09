Samsun'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 554 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 554 kişi yakalandı

09.05.2022 15:57
Samsun'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 554 kişi yakalandı

Samsun'da 135 bin 75 şahıs sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 551 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da 135 bin 75 şahıs sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 551 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 01-30 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, 135 bin 75 şahıs, 56 bin 635 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 551 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 şahıs yakalandı, 10 kayıp şahıs bulundu, 10 adet tabanca ile 13 adet av tüfeği ele geçirildi.

Denetimlerde 59 kaçakçılık olayında 72 şahıs yakalandı, 5 bin 89 adet sentetik hap, 1.582 gram kubar esrar, 321 gram toz esrar, 994 gram metamfetamin, 33 kök kenevir bitkisi, 31 adet sikke ve 6 bin 788 adet dolu makaron ele geçirildi.

Trafik timlerince 35 bin 730 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 4 bin 312 araç sürücüsü, 2 bin 448 öğrenci ve 1530 yaya olmak üzere toplam 8 bin 290 vatandaş trafik kuralları konusunda eğitim aldı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 554 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 554 kişi yakalandı - Son Dakika
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