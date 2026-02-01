Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

Samsun\'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı
01.02.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı .

Olay, Terme ilçesi Çay Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında hakaret iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Olayda, E.B.K. (17) tarafından A.D. (35) isimli kişi sol dizinden silahla vurularak yaralandı.

Yaralı A.D., Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası E.B.K. (17), E.K. (20) ve M.K. (25) isimli şüphelilerin araçla kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin bulunduğu araç, Salıpazarı ilçesi Çobandüzü mevkiinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürünce kaza yaptı. Araçta bulunan E.K. ve M.K. olay yerinde yakalanırken, kazanın ardından kaçan E.B.K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.Ö. (18) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 kişinin polisteki sorgulamaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Terme, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

17:46
Arda Güler’in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:12:41. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.