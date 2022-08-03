Silahlı saldırada yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun'da silahlı saldırıda ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde 8 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.N.'nin silahlı saldırısına uğrayan Vural Yıldırım (29) karnından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan O.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Vural Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN