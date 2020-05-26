Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Samsun'un Havza ve Kavak ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Kavak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ile polis, jandarma, belediye zabıta ve temizlik ekiplerinin görev başında olduğunu belirtti.

Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinden dışarı çıkmadığını ifade eden Kaymakam Şenay, cadde ve sokakların yanı sıra Kavak- Asarcık ve zaman zaman trafik sıkışıklığının görüldüğü Samsun- Ankara kara yollarında da sessizliğin hakim olduğunu kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Havza'da ise cadde, sokak ve kara yolları boş kaldı.

Kısıtlamanın son gününde boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Zabıta ekipleri ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan araçlar ve tatlı satışı yapılan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde genel hijyen ve koronavirüs tedbirleri konusunda işletmeciler uyarıldı.

Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktalarına mama ve su bırakıldı.

Kısıtlamanın son gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 18 talep karşılanırken dört günlük kısıtlama süresince 72 talep karşılanmış oldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı açıklamada, Havza genelinde kısıtlamaya uyulduğunu söyledi.

Vatandaşlara evden çıkmadıkları için teşekkür eden Özdemir, "Temizlik İşlerimiz, Zabıta Müdürlüğümüz ve Veteriner Hizmetlerimiz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam edecek. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, milletimize hayırlar getirmesini temi ederim." dedi.