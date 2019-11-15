Son Dakika Haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı

6 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen B.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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