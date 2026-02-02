Samsun'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Samsun'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
02.02.2026 10:23
Çarşamba'da devrilen otomobildeki sürücü Tarık Yediyıldız hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Ömerli Mahallesi istikametine seyreden Tarık Yediyıldız yönetimindeki 55 AGZ 409 plakalı otomobil, ağaca çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolun kenarına devrilen otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

