Samsun\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Ömerli Mahallesi istikametine seyreden Tarık Yediyıldız yönetimindeki 55 AGZ 409 plakalı otomobil, ağaca çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yolun kenarına devrilen otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
