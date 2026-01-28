Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından R.G. (51) isimli şahsın bulunduğu iş yerine baskın yapıldı. Yapılan aramada 118,72 gram metamfetamin, 1,18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.G., polisteki sorgulaması sonrası bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN