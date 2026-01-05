Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 236 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 236 bin 122 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde şüphelendikleri İ.S'nin (35) aracında arama yaptı.

Araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine operasyonu genişleten ekipler, İ.S. ile bağlantılı oldukları öğrenilen D.K. (30) ile F.A'nın (31) araç ve ikametlerini aradı.

Ekipler, aramalarda toplam 236 bin 122 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.