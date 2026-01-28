Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 450 Gram Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda bir tırda 450 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar doğrultusunda C.A. (33) isimli şahsın bulunduğu tır durdurularak narkotik dedektör köpeği 'Şila' ile arama yapıldı. Aramada, narkotik köpeği Şila'nın aracın yatak kısmının altında bulunan gizli bölmeye tepki alınması üzerine yapılan detaylı kontrolde 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.A., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN