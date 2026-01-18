Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve üst aramalarında yapılan aramalarda 2 bin 276 sentetik ecza, 293 gram esrar, 13,59 gram sentetik uyuşturucu, 14 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, ruhsatsız tüfekle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.