Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 354 sentetik ecza hapı, 146 gram sentetik uyuşturucu, 127 gram reçine esrar, 2 hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
