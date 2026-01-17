Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

17.01.2026 15:28
18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.H. yakalanarak tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
