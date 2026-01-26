Samsun'da Yasak Aşk Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Samsun'da Yasak Aşk Cinayeti

Samsun\'da Yasak Aşk Cinayeti
26.01.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gamze S., yasak ilişkisi Ferit M.'yi boğazını keserek öldürdü, olayı oğluyla birlikte gerçekleştirdi.

Samsun'da yasak ilişki yaşadığı sevgilisini boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim olan kadın ile olay sırasında araçta bulunan oğlu ve olay yerine sonradan gelen eşinin ifadeleri ortaya çıktı. Cinayetin kadının oğlunun da araçta bulunduğu sırada işlendiği öğrenildi.

Olay, 24 Ocak akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.'nin boğazını kesip, ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit M.'yi araç içerisinde boğazı kesilmiş halde buldu.

Gamze S.'nin ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı

Gamze S. ifadesinde, Ferit M. ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığını, ayrılmak istemesi üzerine Ferit M.'nin kendisini tehdit etmeye başladığını söyledi. Gamze S., Ferit M.'nin daha önce kendisini kemerle dövdüğünü, biber gazı sıktığını ve aynı şiddeti çocuğuna da uygulayacağını söylediğini öne sürdü. Yaklaşık 10 gün önce Ferit M.'nin umreden döndükten sonra kendisini sürekli aradığını belirten Gamze S., 24 Ocak'ta annesinin evindeyken Ferit M.'nin evin yanında olduğuna dair mesaj attığını, annesinin evinden çıkarken daha önce satın aldığı bıçağı ve odun kesmede kullandığı satırı da yanına aldığını belirterek, "Araca binip şehir hastanesi yoluna gittik. Ferit burada beni tehdit edip ilişkiye girmek istedi. Oğlum Aydın 10 gün önce ilişkimizi öğrenmişti. Oğlum Ferit ile gittiğimizi gördü. Şehir hastanesi yoluna gittik. Burada beni tehdit etti, ilişkiye girmek istedi. İkna edip oğlum Aydın'ı da araca alıp, yeniden olay yerine geldik. Oğlum aracın önünde, ben arkada oturuyordum. Ferit alkolüydü. Elindeki bira şişesini havaya kaldırdı. Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum. Olay sırasında bıçak ve satırı kendim kullandım. Oğlum ve eşim herhangi bir kesici alet kullanmadı" dedi.

Telefonu oğluna verdiğini kabul etti

Gamze S., Ferit M.'nin cep telefonunu olay sonrası araçtan aldığını, içerisinde kendisine ait özel görüntüler bulunduğu için oğluna telefonu yok etmesini söylediğini, telefonun daha sonra nereye atıldığını bilmediğini ifade etti. Daha önce Ferit M. hakkında tehdit ve darp nedeniyle iki kez şikayetçi olduğunu ve tedbir kararı aldırdığını belirten Gamze S., son tedbir kararının olaydan kısa süre önce sona erdiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Yasak Aşk Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol 6. dakikada geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol 6. dakikada geldi
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 20:09:55. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Yasak Aşk Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.