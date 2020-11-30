- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor - Son Dakika

- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor

30.11.2020 19:00

- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor Samsun'da vakalarla birlikte yoğun bakım doluluk oranlarının her geçen gün artış gösterdiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr.

- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor

SAMSUN - Samsun'da vakalarla birlikte yoğun bakım doluluk oranlarının her geçen gün artış gösterdiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, " Yoğun bakım doluluk oranlarında şimdilik bir sıkıntımız yok fakat önümüzdeki günlerde vaka artışı bu hızla giderse sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da 2 - 3 hafta öncesine kadar vakaların daha yaygın bir şekilde arttığını söyledi. Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Samsun'da yoğun bakım doluluklarıyla ilgili bilgi veren Müdür Oruç, "Yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artmaktadır. Samsun'da sağlık altyapımız her ne kadar yeterli olsa bile bununda bir sınırı var. Elimizden geldiğince bu duruma karşılık vermeye çalışıyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok fakat önümüzdeki günlerde bu hızla giderse sıkıntı yaşayabiliriz. Vatandaşlarımız bunları bilerek tedbirleri kendilerine göre almalarını istiyoruz. Kendilerinin doktoru, filyasyon ekibi olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Samsun'da vakalarda artma yönünde bir eğilim mevcuttur"

2- 3 hafta önceye göre daha yaygın şekilde vakalarda artma mevcut olduğuna dikkat çeken Oruç, "Biz vatandaşlara tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz. Tedbirlere uyarsak pandeminin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Pozitif veya temaslı olanların karantina kurallarına riayet ederek pandeminin yayılmasını engellemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bunları bilerek tedbirleri kendilerine göre almalarını istiyoruz. Kendilerinin doktoru, filyasyon ekibi olmalarını istiyoruz. Pozitif kişi testi verdikten sonra hemen izole olmasını, bulaşıcılığı arttırmamasını istiyoruz. İlkadım ilçemizin sınırlarını içerisindeki Gazi Devlet Hastanemiz ayaktan başvuruların çok fazla olduğu bir hastanedir. Normal süreçte de zaten başvurusu yüksek olan bir hastanemizdir. Biz oradaki 'acil' alanını biraz daha genişletme kararı aldık. Daha öncesinde acilimizi genişletmiştik. Şimdi ilave bir ek bina ile oradaki kovid olan ve olmayanları tam net bir ayrımla sağlamaya çalışıyoruz. Burada müşahede alanları, poliklinik alanları, test ve numune verme alanları olacaktır" şeklinde konuştu.

- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor
- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor
- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor
- Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor

İl Sağlık Müdürü, Muhammet Ali, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor - Son Dakika


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