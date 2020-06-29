Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Kavak Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kavak Yurt Müdürü Muhittin Oytun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kız ve erkek öğrenci yurtlarında dezenfekte ve boya-badana çalışması yürüttüklerini söyledi.

Oytun, Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan erkek öğrenci yurdunda 90, kız öğrenci yurdunda ise 102 öğrenci bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Memleketimizi etkisi altında bulunduran salgınına karşı kız ve erkek öğrenci yurtlarımızda gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Mücadele kapsamında boya badana çalışmalarımıza başladık. Yurdumuzda yatakhane, yemekhane gibi tüm bölümlerde gereken çalışmaları tamamlayıp yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getireceğiz. Ayrıca virüse karşı öğrencilerin oda paylaşımları mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak. Yine öğrencilerimizin devletimizin koyduğu maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda gereken önlemler de alınacak."

Biçerdöver biçim ücreti belirlendi

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 2020 yılı hasat döneminde biçerdöver ücreti ile balya makinesi balyalama fiyatlarının belirlendiğini bildirdi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından kararlaştırıldığını söyledi.

Biçerdöver ve balyalama fiyatlarına ilişkin gereken duyurunun yapılmaya başladığını ifade eden Demir, "Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından biçerdöver ile bir dönüm buğday biçme fiyatı 28 lira. En az 25 kilo olmak üzere balya fiyatı, ince saman için 2,75 lira, kalın saman için 2,25 lira. Ayrıca ot biçme bir dönüm 20 lira. Ot toplama bir dönüm fiyatı 20 lira, Ayçiçeği bir dönüm biçme fiyatı 20 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

İmdat Demir, muhtarların bölgelerinde çalışma yapacak biçerdöver sahipleriyle de bu konuda sözleşme yapmalarını istedi.

-Kavak Kaymakamı Şenay'dan AK Parti İlçe Başkanı Bakır'a ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır'ı ziyaret etti.

Şenay, AK Parti Kavak İlçe Başkanlığına getirilen Bakır'a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, Bakır ise ilçede yapılacak işleri yakından takip edeceklerini kaymakamlık ile sürekli iletişim halinde bulunacaklarını söyledi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bşçvş. İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de hazır bulundu.

Havza'da yol çalışmaları

Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliği ile 2 bin metre asfalt yol yenileme çalışmasına başlandı.

İlçe merkezinden geçen Kazım Paşa ve Vezirköprü Caddesi'ni kapsayan ana caddelere sıcak asfalt dökülmesi için altyapı çalışmaları başladı.

Havza Belediyesi Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmanın Yenimescit Mahallesindeki kısmında altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Havza Şube Müdürü Deniz Kaya'nın da hazır bulunduğu incelemede, Başkan Özdemir ilçe ulaşımı için önemli iki caddede yenileme çalışmalarına başlandığını belirterek, "Bu iki caddemiz yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda ve halkımızın yoğunluklu olarak kullandığı bir yol. Zaman içinde yapılan doğal gaz ve diğer çalışmalar nedeni ile bozulan yolu Samsun Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ile yeniliyoruz." dedi.

Özdemir, altyapı çalışmalarını Havza Belediyesi olarak kendilerinin yürüttüğünü ifade ederek, "Birlikte hayır vardır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve koordineli çalışmamız sayesinde 2 bin metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmamızı kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Amacımız halkımıza kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Sağlam'dan Havza'da arazi incelesi yaptı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ilçede özel bir firma tarafından oluşturulan buğday ve kenevir deneme tarlasında incelemede bulundu.

Sağlam, burada yaptığı açıklamada Samsun'da kenevir ekim alanının arttığını ifade ederek, "Burada kenevirin işlenmesine başlanması ile ekim alanı daha da artacaktır. Ekonomik getirisi olacak alternatif bir ürün olan kenevirin ekimi bu yıl 2 bin 700 dekar olarak gerçekleşti. İnşallah bu sayı önümüzdeki yıllarda daha artış gösterecek. Bu rakam bin 438 dönümdü 2019 yılında. Bu yıl Vezirköprü, Havza ve Bafra'da ekim gerçekleştirildi. Bu yıl Havza'da ilk kez 9 çiftçimiz 96 dönümde kenevir ekimi gerçekleştirdi." dedi.

Havza Ziraat Odasını da ziyaret eden Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile bir süre görüştü. Sağlam'a, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kavak'ta gençlik liderleri sokak hayvanlarına sahip çıktı

Kavak Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı.


Merkez Müdürü Mesut Altıngöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli mama dağıttıklarını söyledi.


Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkilediğini belirten Altıngöz, "Gençlik merkezimizdeki gönüllü lider gençlerimiz, koronavirüs salgını dolayısıyla başlattıkları sokak hayvanlarına mama dağıtımı çalışmalarına devam ediyorlar. Lider gençlerimiz bu kapsamda ilçenin değişik yerlerine sokak hayvanları için yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların bulunduğu alanları da dezenfekte ediyor." dedi.


Kış mevsimine doğru sokak hayvanları için kulübeler de yapmayı planladıklarını ifade eden Altıngöz, vatandaşlardan da yemek artıklarını çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

Koronavirüs, Samsun, Havza, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:23 Kaynak: AA

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