Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun'dan kısa kısa

22.06.2022 16:48
Samsun'dan kısa kısa

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza'da yaptırılan mekanik otoparkta incelemelerde bulundu.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza'da yaptırılan mekanik otoparkta incelemelerde bulundu.

Halal ve Sandıkçı, Havza Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Halal ve Sandıkçı'yı misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Belediyelerimiz arasında istişare ve bilgi paylaşımı halkımıza daha kaliteli hizmet ulaştırılması açısından önemli." dedi.

Sandıkçı da Canik'te yapmayı planladıkları otopark için Havza'da devam eden otopark inşaatını incelediklerini kaydetti.

Çiftçilere ÇKS uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2022 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceği uyarısında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, çiftçilerin 2022 üretim yılına ilişkin 1 Ekim 2021'de başlayan ÇKS başvurularının 30 Haziran mesai bitiminde sona ereceğini söyledi.

Üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemelerinden faydalanabilmek için ÇKS'ye kayıt olma zorunluluğu bulunduğuna işaret eden Aslankaya, "Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için 30 Haziran'a kadar arazilerinin bulunduğu il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru evraklarıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Üreticilerimizin, herhangi bir olumsuzluk ve yığılmaları dikkate alarak başvuru için son başvuru tarihini beklememesi faydalı olacaktır." diye konuştu.

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Özdemir: 'Belediyeler arasında istişare ve bilgi paylaşımı önemli' Özdemir: 'Belediyeler arasında istişare ve bilgi paylaşımı önemli'
Kaynak: AA

İbrahim Sandıkçı, Mahmut Halal, Canik, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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