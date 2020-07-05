Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konseri verdi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sahnede hayat var. Opera, bale kolaj konseri"ni sanatseverlerin izlenimine sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sahnede hayat var. Opera, bale kolaj konseri"ni sanatseverlerin izlenimine sundu.

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SAMDOB'un Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinlikleri, normalleşme kapsamında kademeli olarak yeniden başladı.

SAMDOB'un ön bahçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi kapsamında açık hava sahnesine dönüştürüldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay kapalı kalan SAMDOB, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediği açık hava sahnesinde konser verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Piyanist Prof. Dr. Olga Hasanova'nın solistlere konuk sanatçı olarak eşlik ettiği konserde, mezzosopranolar Polen Yağmur Arslan ve Selin Yılmaz, tenorlar Halil Kaplan ve Yunus Emre Kemal Sönmez ile bas Yağmur Oksayoğlu sahneye çıktı.

Anjelika Akbar'ın "Bach A L'Orientale" albümünden iki parçaya bale sanatçısı Özlem Özdemir'in sosyal mesafe kurallarını gözeterek yaptığı koreografilerde, bale sanatçıları Damla Güven, Özlem Özdemir, Çağıl Han Öztornacı, Ecem Günaydın, Çiğdem Zorlukol, Sıla Aşık, Ege Oral, Ozan Fakıoğlu ve Ekin Su Cemgil yer aldı.

Konser, sınırlı sayıda sanatseverin katılımıyla ücretsiz izlendi.

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 01:28 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konseri verdi - Son Dakika

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