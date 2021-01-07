Samsun Rotary Kulübünden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Samsun Rotary Kulübü, kentte ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye tablet dağıtıyor.

Samsun Rotary Kulübü Başkanı Ümit Eminoğlu, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitime katılamayan çocuklar için "Geleceğimiz Çocuklar için Günebakan Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Daha önce de çeşitli projelerle eğitime destek verdiklerini anlatan Eminoğlu, "Bugün dünyamız ve ülkemiz pandemi şartları nedeniyle zor zamanlardan geçmektedir. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Sivil toplum örgütleri olarak olağanüstü şartlarda devletimizin yanında olarak toplumsal ödevlerimizi yerine getirmeliyiz. Proje için üretilen günebakan broşlarının satışından elde edilen gelirle temin edilen 300 tableti ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacağız." dedi.

Günebakan Komitesi adına konuşan Ayşe Eminoğlu da günebakan çiçeklerinin fon için ilham olduğunu, buradan yola çıkarak broşları tasarlayarak satışa sunduklarını aktardı.

Ayşe Eminoğlu, "Çocuklarımız bizler için günebakan çiçekleridir. Onlara güneş olmak istedik. Birbirimizden aldığımız enerjilerimizi hizmete dönüştürmeye hedefledik. Toplumsal geleneğimizde var olan imece kültürümüzü sinerji yaratarak çocuklarımıza umut olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Projeyi hayata geçirdiklerinde sosyal medyadan kısa sürede duyulduğunu ve çok talep gördüğünü dile getiren Eminoğlu, "Broş gelirlerimiz ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablete dönüşüyor. Umarız proje gelirlerimiz arttıkça çocuklarımızın başka ihtiyaçlarına yardımcı oluruz." diye konuştu.