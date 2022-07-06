Samsung'dan bir modele daha One UI 4.1 dopingi!

Google'ın mayıs ayında tanıttığı Android 13 için geri sayım başladı. Halihazırda beta sürecinde bulunan yeni sürüm, çok yakında genel kullanıma hitap etmeye başlayacak. Akıllı telefon üreticileri de yeni yapı çıkış yapana dek mevcut sürümleri uyumlu cihazlarına göndermeye devam ediyor. Son olarak Samsung, bir modele daha Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi gönderdi!

Galaxy A22 5G Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi aldı

SamMobile'ın haberine göre Samsung, geçen yıl tanıtılan Galaxy A22 5G için Android 12 güncellemesi yayınladı. Sürüm, A226BXXU4BVF7 yapı numarasına sahip ve One UI 4.1 arayüzüyle beraber geliyor.

Samsung'un güncelleme politikasının genelinde olduğu gibi burada da önemli bir detay söz konusu. Zira sürüm, ilk etapta Malezya ve Tayland'daki cihazlar için yayınlandı. İlgili bölgelerde yaşıyorsanız Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna basarak telefonunuzu Android 12'ye yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

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One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

Galaxy A22 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz tazeleme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

Bağlantı: 5G

Bellek ve Depolama: 4/6/8 RAM/ 64 GB ve 128 GB depolama

Batarya: 5.000 mAh/ 18W

Arka Kamera: 48 Megapiksel/ 5 Megapiksel + 2 Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un güncelleme politikası nasıl? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!