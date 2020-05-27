Samsung Satılan Her iPhone'dan Para Kazanacak! - Son Dakika

Son zamanlarda iPhone 12 modelleri ile ilgili duyduğumuz hemen her söylenti, tüm modellerde OLED panel kullanılacağını işaret ediyor. Bazı yeni raporlara göre söz konusu panel ihtiyacının yaklaşık yüzde 80 oranındaki kısmı Samsung tarafından karşılanacak. İşte merak edilen detaylar!

En Büyük Panel Tedarikçisi Olacak

Geçtiğimiz yıl yayınlanan raporlar iPhone 12 modellerinde kullanılacak tüm panellerin Samsung tarafından karşılanacağını işaret ediyordu. Öte taraftan güncel sızıntılar ve raporlar, panel ihtiyacının yüzde 80 oranındaki kısmının Samsung tarafından karşılanacağını ortaya koyuyor.

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Geriye kalan yüzde 20 oranındaki kısmın ise BOE ve LG tarafından tedarik edileceği söyleniyor.

Apple, bu şekilde tedarik zincirini çeşitlendirmiş olacak ve dolayısı ile tek bir üreticiye güvenmek zorunda kalmayacak. Benzer şekilde tüm iPhone modellerinin OLED panellere sahip olacağı göz önüne alındığında ve bu nedenle yüksek miktarlarda panele ihtiyaç duyulduğu ele alındığında, Samsung'un tek başına bu işin altından kalkmasının pek de mümkün olduğu söylenemez.

Başka bir deyişle Apple tarafından satılacak iPhone 12 modellerinin direkt olarak Samsung'a da para kazandıracağını söyleyebiliriz. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.