Samsung'un Mobil Yapay Zeka Araştırması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsung'un Mobil Yapay Zeka Araştırması

26.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung'un araştırması, mobil yapay zekanın ihtiyaç haline geldiğini ve kullanıcı alışkanlıklarını değiştirdiğini gösteriyor.

Samsung, mobil yapay zekanın kullanıcıların günlük hayatındaki yerini ve değişen alışkanlıklarını incelemek amacıyla Symmetry Research işbirliğiyle gerçekleştirdiği küresel araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları, mobil yapay zekanın kullanıcılar için lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini ortaya koyuyor.

Galaxy S24 serisinin 2024'te piyasaya çıkışıyla başlayan ve giyilebilir cihazlardan tabletlere kadar genişleyen ekosistemde, yapay zeka "fotoğraf düzenleme" aracı olmanın ötesine geçerek kişiselleştirilmiş bir asistana dönüşüyor.

Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 47'si, yapay zeka destekli özellikler olmadan günlük rutinlerinin aksayacağını belirtiyor. Mobil yapay zeka özellikleri arasında sesli komut ve sohbet öne çıkarken, kullanıcıların yüzde 45'i sesli komutları en az klavye ile yazmak kadar sık kullandığını ifade ediyor.

Kullanıcıların yaklaşık yüzde 80'i Galaxy AI özelliklerini en az bir kez denerken, birçoğu hava durumu tahmini ve otomatik ekran parlaklığı gibi arka planda çalışan özelliklerin yapay zeka kaynaklı olduğunu fark etmiyor.

Yeni nesil cihazlar nedeniyle kullanım oranlarında da artış gözlemleniyor. Samsung'un 2025 yılı başında tanıttığı Galaxy S25 kullanıcılarının yüzde 70'inden fazlası, yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor.

Google Gemini entegrasyonu yapay zeka kullanım oranını 3 kat artırırken, en çok kullanılan araç yüzde 54 ile ekranda herhangi bir şeyi daire içine alarak aramayı sağlayan "Circle to Search" özelliği oluyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung'un Mobil Yapay Zeka Araştırması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:47:45. #7.11#
SON DAKİKA: Samsung'un Mobil Yapay Zeka Araştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.