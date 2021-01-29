Samsunspor 2 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, Enes İslam İlkin'i Aydeniz Et Balıkesirspor'a, Ganalı oyuncusu Edwin Gyasi'yi ise Beypiliç Boluspor'a kiraladı.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Ganalı 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi'nin Boluspor'a kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, genç kanat oyuncusu Enes İslam İlkin'in de Aydeniz Et Balıkesirspor'a sezon sonuna kadar kiralandığını kaydedildi.
Kaynak: AA
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