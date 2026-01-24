Samsunspor'da Reis: Eski Performansa Dönmek İstiyoruz - Son Dakika
Samsunspor'da Reis: Eski Performansa Dönmek İstiyoruz

24.01.2026 20:10
Thomas Reis, Kocaelispor berabere kaldıklarından dolayı üzgün ve eski performanslarına dönmeyi hedefliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kocaelispor maçının ardındadn uzun zamandır galip gelemediklerini ve eski performanslarını yakalamak için çalışacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Kocaelispor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getiren Reis, "Göstermiş olduğumuz performanstan memnun değilim. İlk yarı çok yavaştı. İlk yarıda yön değiştiremedik. Planımız hızlı oynamak ve yön değiştirmekti. İkinci yarıda da yakalamış olduğumuz duran top şanslarından da yararlanamadık. Belki 2 saat daha oynasak gol atamazdık. Sorun da buydu. Bu sezon çok beraberlik aldık. Şimdi adım adım gitmemiz gerekiyor. Eksik oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor. Yeni transferlerin de biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

"Her gün güneşli günler olmuyor"

Bu sezon gösterilen performansı değerlendiren Thomas Reis, "Birçok eksik oyuncumuz var. Eksikler takıma geri dönüyor. Ntcham'ın eski performansa kavuşması için zamana ihtiyacı var. Eksiklerin olması son haftalarda bu performansların sebebi. Her maç için planımız var. Teknik anlamda sahada yapılması gerekenlerle alakalı sorumlu değilim. İlk 15 dakikada berbat paslar verdik. Bireysel olarak sahada teknik hatalar vardı. Eksiklerimizin üzerine çalışacağız. Şubat'ta çok maç oynayacağız. Carlo Holse de takıma katılacak. Her sezon böyle şeyler yaşanmıyor. Geçen sene takım halinde çok iyi bir performans gösterdik. Bu yıl negatif bir seri yakaladık. Her gün güneşli günler olmuyor. Zor günler de olabiliyor. Eksikliklerimizi tamamlayıp, eski performansımızı yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

"Sezon sonu sözleşmem bitecek"

Sözleşme yenileme konusunun uzadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Reis, "Yeni transferle alakalı bazı fikirlerim oluştu. Bize yardımcı olabilecekler. 2 kanat oyuncusu aldık. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. Tahsin Bülbül'den de faydalanıyoruz. Sözleşmemle alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Sözleşmesi biten birçok oyuncumuz da var. Ben de aynı durumu yaşıyorum. Sezon sonu sözleşmem bitecek. Şu anda tamamen bir sonraki karşılaşmaya odaklanmış durumdayız. Umarım bir sonraki maçtan 3 puan alırız çünkü 3 puan almayalı çok uzun zaman oldu" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
