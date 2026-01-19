Samsunspor'un Acı Kaybı Anıldı - Son Dakika
Samsunspor'un Acı Kaybı Anıldı

19.01.2026 15:20
Çiğdem Karaaslan, 1989'daki kazanın yıl dönümünde kayıplarını rahmetle andı ve vefa vurgusu yaptı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Türk futbolunun en acı günlerinden biri olarak hafızalara kazınan 20 Ocak'ın, Samsun için derin bir hüzün ve vefa günü olduğunu belirtti.

Samsunspor kafilesini deplasmana götüren otobüsün 20 Ocak 1989'da geçirdiği elim kazanın 37. yıl dönümünde acının ilk günkü gibi hissedildiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun en acı günlerinden biri olarak kayıtlara geçen 20 Ocak'ta meydana gelen kazada yitirdiğimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle anıyorum. O elim kazada yaralanan ve 2021 yılında ebediyete irtihal eden efsane futbolcumuz Emin Kar'ı da rahmetle yad ediyor, yaralanan sporcularımıza ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Karaaslan, 20 Ocak'ın Samsunspor camiası ve Samsun halkı için sadece bir acı değil, aynı zamanda güçlü bir vefa duygusunu da temsil ettiğini ifade ederek, hayatını kaybeden isimlerin anısının Samsunspor'un mücadelesinde ve şehrin hafızasında yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Samsunspor'un bugün daha güçlü hedeflerle yoluna devam ettiğine dikkati çeken Karaaslan, "Kurulduğu günden bu yana şehrimize sayısız gurur yaşatan Samsunspor, sporcularından teknik ekibine, taraftarlarından yöneticilerine kadar milyonlarca yüreğin birlikteliğiyle başarılarına yenilerini eklemek için azimle çalışmaktadır. Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren, her maça 1989 ruhuyla çıkan takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.