Sancaktepe'de Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdiği çalışmada bir tabanca ve 2 boş kovan buldu.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.