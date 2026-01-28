Sancaktepe'de Trafik Kazası

Sancaktepe'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akpınar Mahallesi'nde iki otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri park halindeki kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
