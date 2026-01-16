Sandıklı\'ya 10 Bin Ton Şeker Pancarı Kota Artışı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2026 yılı şeker pancarı ekim kotasına 10 bin ton ilave yapıldığı belirtildi.

Sandıklı Ziraat Odası'nda seker pancarı ekim süreciyle ilgili toplantı yapıldı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Mustafa İnci'nin başkanlığında yapıldı. Şeker fabrikası yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Başkan İnci'nin talepleri doğrultusunda Dönmez, dekarda dört buçuk ton altında üretim yapan üreticilere de 2026 ekim sezonunda ekim izni vereceğini, ilçeye 10 bin ton ilave kota tanımladığını belirtti.

Toplantı ekim sezonu ile ilgili yapılan planlamanın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR