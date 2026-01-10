Şanghay\'da Yapay Zeka ve İmalat Entegrasyonu

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yapay zeka ile desteklenen robotların görüntüleri

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Shanghai Belediyesi perşembe günü yaptığı açıklamada, kentin dijital odaklı endüstriyel ekosistemini güçlendirmek amacıyla yapay zeka ve imalatın entegrasyonunu hızlandırdığını duyurdu.

Yerel yetkililer, Shanghai Endüstriyel İnternet Derneği tarafından düzenlenen inovasyon konferansında, 2022 yılında başlatılan "endüstriyel etkinleştirme zinciri lideri" girişimi kapsamında, otomotiv, yüksek nitelikli ekipman ve havacılık başta olmak üzere kilit sektörlerde 42 referans şirketin geliştirildiğini belirtti.

