Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası: 7 Gözaltı

26 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası: 7 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın, çocuğun cinsel istismarı bir yakınına anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

Ceylanpınar'da adı açıklanmayan kız çocuğu, ilçede yaşayan bir yakınına kendisine aralarında memur ve esnafların da bulunduğu bazı kişilerin istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine kız çocuğunun yakını olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı iddia edilen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayın duyulması ihtimaline karşı polis şüphelilerin götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü ile adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, cinsel istismara maruz kalan kız çocuğunun ise sosyal hizmetler uzmanı ve psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:31 Kaynak: DHA

Memur, Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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