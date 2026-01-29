Şanlıurfa'da Buzlanma Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Buzlanma Kazası: 7 Yaralı

29.01.2026 09:48
Gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıkan minibüs ağaca çarptı, 7 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'da gizli buzlanma nedeniyle yolda çıkarak ağaca çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa'ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen 63 RD 496 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsteki 7 işçi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, gizli buzlanma nedeniyle 1 kamyonet ile 2 otomobilin daha yoldan çıkarak refüje çarptığı görüldü. Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Buzlanma Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
