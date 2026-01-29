Şanlıurfa\'da Buzlanma Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da gizli buzlanma nedeniyle yolda çıkarak ağaca çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa'ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen 63 RD 496 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsteki 7 işçi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, gizli buzlanma nedeniyle 1 kamyonet ile 2 otomobilin daha yoldan çıkarak refüje çarptığı görüldü. Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu. - ŞANLIURFA
